Stasera Italia, Pietrangelo Buttafuoco contro i progetti dei Comuni

Progetti del Pnrr, Pietrangelo Buttafuoco tira le orecchie ai Comuni. Le amministrazioni locali stanno pensando a come investire i fondi europei. Ma, troppo spesso, queste proposte lasciano il tempo che trovano e non si riferiscono a progetti davvero utili per la collettività. Per questo lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco è stato ospite della trasmissione "Stasera Italia" in onda il 10 aprile su Rete4.

La lenta corsa del Pnrr, la critica di Pietrangelo Buttafuoco ai progettie dei comuni: "Meno bocciofile, più infrastrutture"#StaseraItalia pic.twitter.com/rHiZ8CSKtp — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 10, 2023

"Bisogna avere un'attenzione particolare - ha detto Buttafuoco a Barbara Palombelli - Meno bocciofile, più infrastrutture. Quelle infrastrutture che mirano a un progetto, a una visione, sono quelle che poi in futuro potranno generare ricchezza, lavoro e che, quindi, andranno a beneficio delle future generazioni. Certamente non con queste proposte bislacche".