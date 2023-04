Dalai Lama chiede a un bambino di succhiargli la lingua. Poi chiede scusa

10 aprile 2023 a

Bufera sul Dalai Lama dopo il video circolato sui social in cui lo si vede chiedere a un bambino di "succhiargli la lingua". E sono arrivate via Twitter le scuse del Dalai Lama dopo le polemiche sorte online per un filmato in cu bacia sulle labbra un bambino che gli rendeva omaggio, e in cui si sente il monaco buddista dire "puoi succhiarmi la lingua".

Nel messaggio di scuse si legge: «Un videclip che circola in rete mostra un recente incontro in cui un ragazzo ha chiesto a sua santità se poteva abbracciarlo - si legge in una nota dello staff postata sul profilo del monaco - sua sanità vuole scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi molti amici nel mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato. Sua santità spesso scherza con le persone che incontra in modo innocente e gioioso, anche in pubblico e davanti le telecamere. Si scusa per l’incidente».