Paolo Bonolis, l'annuncio lascia a bocca aperta Pio e Amedeo

Giada Oricchio 08 aprile 2023

Paolo Bonolis choc a “Felicissima Sera”, il programma di Pio e Amedeo in onda su Canale 5, venerdì 7 aprile. Durante l’ultima puntata, il popolare conduttore si è lasciato intervistare dal duo comico muovendosi tra il serio e il faceto. Ma quando gli hanno chiesto se si fosse posto un limite lavorativo, Bonolis ha spiazzato tutti: “Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”. Più che una decisione irrevocabile, un desiderio forse dettato anche da un modo di fare televisione molto diverso da quando ha iniziato.

Il conduttore di “Ciao Darwin” ha parlato anche della moglie Sonia Bruganelli e del suo ruolo di opinionista al “Grande Fratello Vip”: “Se so chi è la donna nella foto? Beh.. gli anni passano, ma ancora riconosco i parenti! Questa èmia moglie. Sono contento che faccia televisione, si diverte, a lei piace… contenta lei, contento io”. Bonolis non si è sottratto nemmeno alle domande sul suo matrimonio. Non c’è alcuna separazione in vista: la coppia dorme in camere diverse, ma nello stesso appartamento, ampliato con l’acquisto della casa adiacente. E qui Amedeo con tono irriverente ha chiesto: “Ma fate ancora bim, bum, bam?”, “Sì” ha rivelato il conduttore romano con aria divertita.