Harry e Meghan, libro bomba. Quando la regina ordinò: cercate le microspie

08 aprile 2023 a

a

a

A un mese dall'incoronazione di re Carlo III nuove indiscrezioni sugli ultimi anni di vita della regina Elisabetta infiammano le pagine dei tabloid. In particolare un libro pubblicato a puntate sul Daily Mail getta nuove ombre sul rapporto tra i Duchi di Sussex, il principe Harry e la moglie Meghan Markle, e la sovrana recentemente scomparsa. Secondo "Our King", questo il titolo del libro scritto da Robert Jobson, Elisabetta considerava "folle" il comportamento della coppia e pensava che l'amore per Meghan avesse "consumato" il nipote Harry tanto da "accecare il suo giudizio".

Incoronazione re Carlo, "chi si prenderà la scena". Panico a Palazzo

Veleni e idiosincrasie a corte. Kate Middleton trovò "quasi insopportabile" doversi mostrare con il marito William in compagnia di Harry e Meghan davanti alla folla per l'ultimo saluto alla regina. "Una delle cose più difficili che ho mai fatto", avrebbe confidato la principessa del Galles.

Harry e Meghan, niente incoronazione: "Hanno chiesto 11 milioni a re Carlo"

Tra le indiscrezioni scovate da Adnkronos nel libro, quella che ci riporta nel 2020, quanto la Regina fece controllare la stanza della biblioteca del castello di Sandringham per scovare eventuali microspie prima dell’incontro con Carlo, William e Harry sulla fuoriuscita della coppia dal Regno Unito. La regina evitò anche un collegamento da remoto con Meghan per evitare di essere registrata. Si parla poi di un patto tra Carlo e William dopo l'intervista incendiaria di Harry e Meghan a Oprah Winfrey: nessuno dei due si sarebbe mai più trivato solo con Harry.