Gaffe di Calenda su Berlusconi, Barelli lo stende: "Avoja a mangiare pagnotte"

"Carlo Calenda? Avoja a mangiar pagnotte”. Con questo tono ironico si è espresso Paolo Barelli, capogruppo alla Camera dei deputati di Forza Italia dopo la polemica sulle dichiarazioni del leader di Azione riguardo Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare, in un quadro clinico segnato da una leucemia mielomonocitica cronica. Calenda dopo aver saputo delle condizioni del Cavaliere, ha parlato di successione e di un pezzo di storia della politica che si chiude.

Le sue parole hanno subito scatenato l’ira di FI che ha stroncato le parole del segretario di Azione come inaccettabili. Della gaffe si è parlato a L’Aria che tira in onda su LA7 e condotto da Myrta Merlino. Quest’ultima ha fatto intervenire sulla questione Paolo Barelli di FI chiedendogli: “Perché vi siete arrabbiati con Calenda?”. Risponde il presidente Fin: “Non parleremo con Calenda finché non chiederà scusa”. E continua: “Parlare al passato di Berlusconi è una mancanza di rispetto, Calenda ogni tanto si lascia andare a dichiarazioni naif”.

Merlino successivamente ricorda come Calenda si fosse proposto come erede politico del leader di Forza Italia scatenando l’ironia di Barelli: “A Roma si dice avoja a mangiar pagnotte”. L'esponente azzurro conclude il suo intervento aggiornando sulla salute di Berlusconi: “Mi risulta che la terapia sta avendo buoni effetti, malgrado le preoccupazioni, c’è un senso di sollievo”.