Ballando Con Le Stelle, chi scende in pista: il vip convinto da Milly Carlucci

Dritto, dritto dalla monarchia inglese: Milly Carlucci è vicina al colpaccio. La presentatrice e autrice del dancing show “Ballando con le Stelle” sta già pensando alla prossima edizione sebbene sia in onda con “Il Cantante mascherato”. Sono diversi i volti noti della spettacolo, dello sport e della tv contattati dalla produzione. I nomi ufficiali sono top secret, ma il giornalista Alberto Dandolo ha anticipato nella sua rubrica per il settimanale “Oggi” un personaggio noto e molto intrigante per come potrà affrontare l’avventura.

Uno scoop vero e proprio: “A finire sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana vi sarà con ogni probabilità Antonio Caprarica, storico corrispondente da Londra del Tg1 ora in pensione - scrive Dandolo – Secondo quanto risulta a “Oggi”, le trattative tra il giornalista e la produzione dello show sono già ad uno stato avanzato. A quando la firma del contratto?”.

Caprarica, 72 anni, è noto al grande pubblico per l’aplomb british e per i libri ricchi di dettagli e aneddoti sulla Royal family (è grande estimatore di re Carlo III e per niente di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, nda). Non solo ballerini concorrenti, Carlucci dovrà sciogliere anche il nodo giuria. Al momento Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino sono stati riconfermati, resta in bilico Selvaggia Lucarelli, invisa a parte dello staff. La sua eventuale assenza però sarebbe una grave perdita per il talent di Rai1.