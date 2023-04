Matteo Renzi, colpo di scena: direttore del Riformista: "Sfida affascinante"

Sullo stesso argomento: Conte e Schlein hanno già deciso per il matrimonio tra Pd e M5S

Colpo di scena: Matteo Renzi direttore di un giornale. L'ex premier e fondatore di Italia Viva ha annunciato che guiderà per un anno il Riformista: "Ho accettato una sfida affascinante", ha scritto Renzi su Twitter invitando a seguire la conferenza stampa di presentazione a Roma, alla Stampa estera.

Renzi va al posto di Piero Sansonetti che dopo tre anni passa alla direzione de l’Unità, testata storica riportata in attività da Romeo Editore. "Sono entrato nell'editoria per una ragione semplice: oggi più che mai editoria e informazione sono capisaldi delle libertà e della democrazia - ha spiegato l'avvocato Alfredo Romeo editore da il Riformista e de l'Unità sul sito del quotidiano affidato a Matteo Renzi - Nel panorama della stampa italiana ci sono spazi molto ampi da riempire. Ho deciso di investire risorse per aiutare a colmare questi spazi. L'editoria difficilmente è un affare vantaggioso, ma non penso che il profitto possa essere l'unico scopo e l'unico interesse di un imprenditore. Sono un imprenditore meridionale, che ha lavorato molto nella sua vita e che da sempre è legato, sia affettivamente sia intellettualmente alle idee di libertà e di giustizia sociale. Perciò mi sono lanciato in questa sfida". "Complimenti a Matteo Renzi per il nuovo prestigioso incarico. Il riformista è un giornale che ha fatto tante battaglie di civiltà, con Matteo avrà una voce ancora più forte", ha scritto su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.