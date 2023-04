In Onda, Massimo Franco e la bordata al Pd: "Delegazione da Cospito senza cautela"

Giada Oricchio 02 aprile 2023 a

A “In Onda”, il talk del preserale di La7, domenica 2 aprile, si torna a parlare del caso Cospito e delle dichiarazioni di Giovanni Donzelli, coordinatore di Fratelli d’Italia, contro alcuni deputati del partito democratico che avevano fatto visita in prigione all’anarco-insurrezionalista in sciopero della fame da ottobre 2022 perché al carcere duro. Il conduttore David Parenzo ha chiesto al notista politico del “Corriere della Sera”, Massimo Franco, se le accuse di Donzelli ai dem “di incoraggiare Cospito nella sua battaglia contro il 41 bis” fossero uno dei tanti scivoloni del governo Meloni o un’osservazione legittima.

Il giornalista, pur riconoscendo che Donzelli ha sbagliato, ha colto in contropiede i suoi interlocutori: “Devo aggiungere una cosa però: mi ha colpito l’importanza della delegazione che è andata a trovare Cospito. Anche questo forse ha favorito quella lettura strumentale, esagerata e sbagliata. Ma era necessaria un po’ più di cautela dai democratici”.

Se Parenzo ha cambiato argomento, la co-conduttrice Concita De Gregorio si è limitata ad ascoltare in silenzio. Il 12 gennaio 2023 il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, il deputato sardo Silvio Lai, il senatore Walter Verini e la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani incontrarono Alfredo Cospito nel carcere di Sassari e all’uscita non si espressero nettamente contro il 41-bis.