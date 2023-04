Giro delle Fiandre 2023, Maciejuk rientra e butta giù tutto il gruppo

Fabrizio Cicciarelli 02 aprile 2023 a

a

a

Il ciclismo conosceva la «Cannonball» Mark Cavendish degli sprint esplosivi, da oggi ha scoperto pure la «palla da bowling» Filip Maciejuk. Un soprannome tutt’altro che lusinghiero, guadagnato dopo aver steso come birilli un centinaio di ciclisti al Giro delle Fiandre 2023, più di metà del gruppo impegnato nella Ronde van Vlaanderen.

Il 23enne polacco della Bahrain-Victorious si è reso autore di una manovra scellerata, ha cercato di scavalcare il gruppo sulla sinistra a margine della carreggiata, ma si è ritrovato in un corridoio d’erba ed ha perso il controllo della bici, piombando di colpo addosso al plotoncino. Il cambio di direzione ha innescato un effetto domino in cui ad avere la peggio è stato il belga Tim Wellens, costretto al ritiro. Quanto a Maciejuk, è subito arrivata la squalifica del Var, adottato da anni nelle classiche Monumento per verificare il corretto svolgimento delle corse.

Alla fine ad aggiudicarsi il Giro delle Fiandre 2023 è stato Tadej Pocagar, già vincitore di due Tour de France, una Liegi-Bastogne-Liegi, due Giro di Lombardia, due Tirreno-Adriatico, una Strade Bianche, due UAE Tour e una Parigi-Nizza (nel 2023).