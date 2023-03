Tagadà, Paolo Sottocorona sulla siccità: non c'è soluzione

29 marzo 2023 a

Allarme siccità in Italia. La situazione di laghi e fiumi è già in piena emergenza. L'acqua non c'è e non ci sarà a breve. Secondo il climatologo Paolo Sottocorona non c'è una reale via d'uscita. Almeno nel breve periodo. Per tornare a vedere il livello dell'acqua salire in fiumi e laghi sarebbe necessario un periodo di pioggia di almeno trenta giorni. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 29 marzo su La7.

"Soluzioni rapide non ce ne sono purtroppo - ha detto Paolo Sottocorona a Tiziana Panella - Quando un danno si protrae per decenni poi non c'è una bacchetta magica che possa risolvere tutto nel giro di due o tre mesi. Negli ultimi vent'anni è mancata soprattutto la buona volontà. Adesso invertire la rotta non è semplice ed è un processo lungo. La soluzione sarebbe avere molte piogge ma dovrebbe piovere per trenta giorni di fila. In questo modo il livello dell'acqua salirebbe ma quanti altri problemi avremmo? Insomma da adesso alla prossima estate soluzioni non ce ne sono". Il climatologo ha poi spiegato che, nei prossimi anni, le temperature dell'Italia potrebbero continuare a salire ulteriormente e ci potrebbe essere addirittura la necessità di modificare le colture.