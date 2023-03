Giornalismo, morto Mario De Renzis. addio allo storico fotoreporter de Il Tempo

28 marzo 2023 a

È morto Mario De Renzis, grande fotoreporter, leader dei pubblicisti a Stampa Romana, è stato anche consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti. «Purtroppo papà questa notte è deceduto a causa di un tumore diagnosticato nel 2012», le parole di Gabriele De Renzis all’Adnkronos per ricordare suo padre, storico fotoreporter de Il Tempo, morto la notte scorsa a 82 anni. «Sfortunatamente - racconta Gabriele, anche lui giornalista - mio padre aveva perso la moglie, mia madre, da 20 anni e quindi ha subito molto questa assenza ma ce l’ha messa tutta. Si è speso per la famiglia e in particolare modo per il lavoro». «Negli ultimi anni - ricorda ancora Gabriele - io ci parlavo più da collega che da figlio. Si è tenuto informato fino ai suoi ultimi giorni. Ricordo in maniera particolare l’arresto di Mattia Messina Denaro, in ospedale voleva che gli lasciassi sempre la televisione accesa per sentire il telegiornale. Si ricordava tutto», ha concluso commosso. I funerali si terranno domani, 29 marzo, alle 14,30 presso la parrocchia di San Tarcisio in Largo Padre Leonardo Bello a Quarto Miglio.