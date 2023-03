Tagadà, Augusto Minzolini sull'emergenza migranti: mandiamo la Nato

21 marzo 2023 a

Emergenza migranti, nel Mediterraneo il flusso dei clandestini aumenta a dismisura. Tajani e Crosetto, rispettivamente ministro degli Esteri e della Difesa del governo Meloni, hanno puntato il dito anche contro la brigata Wagner nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per questo Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, fa una provocazione: se davvero c'è lo zampino di Wagner allora tanto vale far intervenire la Nato. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda il 21 marzo su La7.

"La prima cosa da salvaguardare è la vita delle persone che per disperazione usano questi mezzi. Sui migranti c'è un problema squisitamente organizzativo. Ora faccio una provocazione: se davvero la denuncia che hanno fatto il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto, e cioè che all'origine dell'aumento degli sbarchi c'è anche un'iniziativa militare della Wagner, allora tanto vale utilizzare la Nato. E' l'unica organizzazione che potrebbe intervenire in loco distruggendo i barconi perché hanno il materiale bellico che glielo permetterebbe. E' solo una provocazione ma pensare che in Italia ci si divide tra chi vuole salvare e chi non vuole salvare i migranti mi sembra una discussione un po' oziosa, polemica e soprattutto poco veritiera".