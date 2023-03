La Bce alza di nuovo i tassi. Lagarde insiste con la stretta monetaria: le conseguenze

16 marzo 2023 a

Come previsto la Banca centrale europea ha alzato per la seconda volta consecutiva i tassi d’interesse di altri 50 punti-base (0,5%). Una decisione che inevitabilmente si tradurrà in un rincaro dei mutui a tasso variabile. Dunque la frenata alla stretta monetaria decisa per contrastare l’inflazione non c'è stata. Nel dettaglio, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Pertanto, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 3,50%, al 3,75% e al 3,00%, con effetto dal 22 marzo.

"L’elevato livello di incertezza accresce l’importanza di un approccio fondato sui dati per le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento, che saranno determinate dalle sue valutazioni sulle prospettive di inflazione alla luce dei nuovi dati economici e finanziari, dalla dinamica dell’inflazione di fondo e dall’intensità di trasmissione della politica monetaria", spiega in una nota la Bce presieduta da Christine Lagarde. "Il Consiglio direttivo segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro", si legge nella nota.

La mossa di Lagarde ha provocato immediate fibrillazioni sui mercati già alle prese con le turbolenze sul sistema bancario. Un effetto altalena con un primo ribasso e un successivo ritorno in positivo per le Borse di Francoforte, Londra e Milano. "L’attuale posizione del settore bancario dell’area euro è molto migliore rispetto al 2008", ha detto Christine Lagarde, durante la conferenza stampa al termine del consiglio sui tassi, aggiungendo che la Bce può intervenire "in caso di crisi liquidità" ma non ritiene che sia questa la situazione di oggi. Al momento "c’è un livello di incertezza" che domina i mercati "ed ora non è possibile determinare quale sarà il percorso della Bce in materia di tassi. In ogni caso saranno scelte legate ai dati".