Laura Pausini, confidenze hot alla tv spagnola: "Con quanti l'ho fatto..."

Valentina Bertoli 11 marzo 2023 a

a

a

Laura Pausini, in qualità di super-ospite in un programma spagnolo, si è lasciata andare a confessioni piuttosto intime. “Nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone”, ha dichiarato la nota cantante al programma tv spagnolo “El Horminguero”. Il conduttore Pablo Matos ha voluto fortemente questa ospitata, che ha permesso a Pausini di presentare il suo ultimo lavoro discografico. La cantante, tuttavia, non si è tirata indietro, durante l’intervista, rispetto a domande più intime, ed ha ammesso di non essere il tipo di donna “da avventure di una notte”.

In effetti, sappiamo che Laura Pausini ha avuto tre storie importanti in passato, tutte molto lunghe: dal 1993 al 2001 è stata legata al suo produttore e agente Alfredo Cerruti; dal 2002 al 2004 ha avuto una relazione con l’ex agente Gabriele Parisi; poi, nel 2005 è iniziato il suo rapporto, che dura tuttora, con il chitarrista Paolo Carta, da cui ha avuto anche bambina, di nome Paola, nel 2013.

Maratona Pausini, 3 concerti in 24 ore. Dove suona

La scintilla tra i due sarebbe scoccata durante un concerto a Parigi, ma per un lungo periodo i due hanno mantenuto solo ed esclusivamente un rapporto professionale. A lui l'artista ha dedicato la canzone "Casomai", che ripercorre la loro intensa storia d’amore. Ad ogni modo, tornando alla dichiarazione choc fatta dalla cantante, essa riguardava la specifica domanda: "Ha mai usato preservativi rimasti in borsa dopo aver chiuso una precedente relazione?”. All’interrogativo di Matos, infatti, Laura ha risposto in modo secco: “Non lo so, non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Ho sempre voluto mettere su famiglia. Non ho mai avuto avventure di una notte”.