Saviano, le accuse a Meloni sono un autogol: cosa dice su Cutro e le Ong

11 marzo 2023 a

a

a

Non poteva mancare la voce di Roberto Saviano nel coro della sinistra contro il governo e in particolare di Giorgia Meloni per il naufragio di Cutro. Lo scrittore di Gomorra ha pubblicato un video su Instagram in cui commenta le parole proferite della premier nella conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri nel comune calabrese. Stralci selezionati ad arte a cui Saviano - in nove minuti di video dal titolo, che è tutto un programma, "Smonto le balle di Meloni sul naufragio di Cutro" - replica come prevedibile che "siete voi i responsabili di questa tragedia", vale a dire Meloni e l'esecutivo.

L'agenda Meloni sui migranti trova sempre più alleati in Europa

Lo scrittore di Gomorra parte da quando Meloni chiede ai cronisti: "Ma davvero, in coscienza, c'è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone?". "Meloni fa propaganda, alza la voce, strabuzza gli occhi: mente. Mente" scandisce Saviano. "Il governo di estrema destra sta disarticolando i soccorsi, sta dicendo ai migranti 'noi non vi salviamo più'", afferma per poi accusare indirettamente il governo. Il ragionamento è fin troppo semplice: se Roma non ostacolasse le navi Ong la tragedia si sarebbe evitata. Ma come noto, la rotta che passa dalla Turchia non è "coperta" dalle Ong.

Come superare questa evidente contraddizione? Semplice, con un ragionamento che definire ardito sarebbe un eufemismo. Meloni è la stessa persona che diceva che le navi delle Ong dovevano essere sequestrate e affondate, ricorda Saviano secondo cui dire che le Ong non operano davanti alle coste calabresi "è una ovvietà manipolata". Pardon? La tesi dello scrittore è che le Ong se avvertite avrebbero avuto il tempo di raggiungere lo scafo. Il ragionamento si tinge di surreale quando Saviano ricorda che il governo quattro giorni prima della tragedia ha bloccato la nave Geo Barents che avrebbe potuto intervenire...