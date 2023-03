Debora Serracchiani, il compagno è l'avvocato dei familiari delle vittime di Cutro

11 marzo 2023 a

Un flusso continuo di persone in pericolo, in mezzo alle acque del Mediterraneo su barche spesso instabili, attorniate dai mezzi della Guardia Costiera che continuano a fare da spola tra la terra e il mare, mentre si muovono anche i mezzi della Marina Militare. La situazione del "Mare Nostrum" non accenna a placarsi: a quasi due settimane dalla tragedia di Steccato di Cutro non si ferma il fiume di migranti che cercano di toccare le sponde italiane. E mentre la deputata del Pd Debora Serracchiani continua a puntare il dito contro il premier Giorgia Meloni, spunta un retroscena sulla dem: il suo compagno sarebbe pronto a battagliare legalmente contro il governo per la strage dei migranti in Calabria.

A raccontarlo è il Secolo d'Italia: il compagno della capogruppo dei deputati Pd è Mitja Gialuz, avvocato e difensore dei familiari delle vittime dei migranti morti. Il penalista, appassionato di vela, sì è fatto avanti per difendere le famiglie dei migranti morti nel naufragio. Ora però il sospetto è che l'annunciata causa legale sui presunti ritardi dei soccorsi della Guardia costiera potrebbe trasformarsi in uno scontro politico nelle aule di Tribunale.