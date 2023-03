von der Leyen non molla la poltrona. Guida della Nato dopo la Commissione Ue?

07 marzo 2023 a

a

a

Ursula von der Leyen vuole una riconferma alla guida della Commissione europea e ci sta provando in tutti i modi. Ma si sta anche preparando ad un piano B in caso di bocciatura: la guida della Nato. “Sta diventando lei, infatti, la vera carta a sorpresa di Washington per la successione a Jens Stoltenberg. Un'operazione scattata qualche settimana fa e che potrebbe scardinare tutti gli schemi che le famiglie politiche europee stavano predisponendo in vista delle elezioni del prossimo anno” la ricostruzione di Repubblica sull’esponente politica tedesca.

Il progetto top secret di Schlein fa tremare la Nato. Il retroscena bomba di Bisignani

Il mandato di Jens Stoltenberg è scaduto ed è stato rinnovato a tempo per via della guerra in Ucraina, ma anche per il mancato accordo sul sostituto. E Joe Biden spinge perché si insedi una donna alla guida dell’Alleanza Atlantica, con von der Leyen che ha il giusto profilo per tale ruolo, avendo anche occupato la casella di ministro della Difesa in Germania. Ma c’è un ostacolo sulla strada di Ursula verso l’incarico nel quartier generale Nato a Bruxelles. Il suo attuale mandato con l’Ue scade nel 2024 e sarebbe necessario un altro prolungamento dell’intesa con Stoltenberg, sul quale è partito un pressing intenso della Casa Bianca.

Video su questo argomento "Sarà più forte". Scholz vede Biden: retroscena sul piano Nato

“Per gli americani sarebbe la soluzione ideale. Perché i potenziali candidati alternativi non convincono fino in fondo. Insomma, Von der Leyen sta diventando una carta da giocare concretamente. E questo metterebbe a soqquadro gli scenari che Paesi e partiti hanno costruito in questi mesi in vista della tornata elettorale dell'anno prossimo. Del resto l'attuale presidente della Commissione ha fatto trapelare esplicitamente che gradirebbe un bis. Senza ricevere consensi unanimi” il resto della ricostruzione del quotidiano. E il sogno di un bis alla Commissione Ue è osteggiato dallo stesso Ppe, il suo partito, che vuole spingere in quel ruolo l'attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, esponente di Malta.