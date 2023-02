Giorgia Meloni, nuovo record. La rivelazione di Bruno Vespa: "Per la prima volta"

25 febbraio 2023 a

Anche in politica estera il premier Giorgia Meloni segna un nuovo record secondo il giornalista Bruno Vespa che, sul sostegno incondizionato all’Ucraina, ha dimostrato ancora una volta il carattere.

La missione del presidente del Consiglio a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky è stata importante ma al tempo stesso ha anche evidenziato la frattura tra gli alleati con lo scontro a distanza tra il presidente ucraino e Silvio Berlusconi, che lo ha accusato di non aver fatto nulla per impedire il conflitto con la Russia che dura ormai da un anno. Nell'editoriale pubblicato su Il Giorno il conduttore di Porta a Porta spiega: “Per la prima volta un presidente del Consiglio deve tenere la barra dritta garantendo agli alleati internazionali che la posizione del governo italiano resta leale nonostante le riserve dei due partner di maggioranza. È vero che sia la Lega che Forza Italia hanno sempre votato i provvedimenti per l’invio di armi all’Ucraina, ma le dichiarazioni di Salvini (no Zelensky a Sanremo) e soprattutto quelle di Berlusconi dimostrano che la frattura esiste. È una frattura in sintonia con almeno metà dell’opinione pubblica italiana che non vorrebbe che l’Italia inviasse armi nell’illusione che questo possa contribuire alla pace”.