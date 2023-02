Toscani umilia Bonaccini: “Tamarro e noioso, farebbe estinguere il Pd”

23 febbraio 2023 a

a

a

Tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini «nessun dubbio, voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto. Bonaccini? Noiosissimo, farebbe estinguere il partito». Con la consueta schiettezza non la manda a dire Oliviero Toscani, parlando con l’Adnkronos sulle primarie del Pd che vedono opporsi i due sfidanti Stefano Bonaccini e Elly Schlein, che hanno battuto Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

"Sospesi tra Kafka e Sanremo". Giannini a valanga ridicolizza il Pd

Analizzando il confronto televisivo andato in onda tra i due competitors per la guida del Pd, «Bonaccini è di una noia mortale e un po’ tamarro - dice il noto fotografo -. È sicuramente un brav’uomo ma mi sembra un direttore delle pompe funebri». La Schlein «è una persona di altissima qualità ma in tv non ha reso, e mi dispiace - scandisce Toscani -. È stata troppo educata, troppo moderata. A volte le cose bisogna dirle senza troppi filtri, vanno dette così come sono». Le speranze «sono tutte rivolte verso di lei, spero che gli italiani capiscano e la votino, anche se purtroppo noi italiani siamo dei ‘ciula’», ha poi concluso il creativo. Di certo in caso di vittoria di Bonaccini il fronte d’appoggio sarà tutt’altro che compatto intorno al nuovo segretario.