Il ct Mancini zittisce i benpensanti sui bambini mascherati da Osimhen: nessun razzismo

Anche Roberto Mancini si scaglia contro chi vede del razzismo in ogni gesto, anche in quello dei bambini. “Dove alcuni vedono il razzismo, io solo la meraviglia. Lo sport è inclusione e voi bambini siete dei giganti” ha scritto sul proprio profilo Instagram il commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ex calciatore della Sampdoria ha commentato sul social network - dove di solito è molto silenzioso - la vicenda di chi ha parlato di razzismo per il fatto che tanti bambini napoletani si siano travestiti da Victor Osimhen per Carnevale dipingendosi la faccia di nero e con la maschera, imitando il bomber nigeriano che sta trascinando il Napoli di Luciano Spalletti al terzo scudetto. L’allenatore azzurro ha postato una foro che ritrae cinque bambini con la maglia del Napoli e truccati ‘alla Osimhen’, chiudemdo con uno “Stupendo” e tanti applausi alla foto di un altro bimbo mascherato come l’attaccante.