Lino Banfi, è morta la moglie Lucia Zagaria. La loro lunga storia d'amore

Francesco Fredella 22 febbraio 2023

Addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi. Si è spenta nella notte dopo una lunga malattia. Una lunga storia d'amore, coronata dalle nozze nel 1962, che ha fatto sognare l'Italia. Lino e Lucia uniti da una simbiosi: amore puro, vero. Quello che un tempo si raccontava nelle favole. Il primo bacio in un vicolo di Canosa di Puglia, dove lei lavorava come parrucchiera e lui come aspirante attore. Anni difficili di povertà. Lucia è stata la prima fan di Lino, da sempre al suo fianco e lui non l'ha mai lasciata sola tornando sempre a casa anche durante i viaggi di lavoro all'estero. Dopo un lungo fidanzamento da adolescenti arrivato il giorno del sì all'alba, in una chiesa di Canosa di Puglia. Senza invitati. Era il 1962. Poi, con pochi soldi in tasca, il trasferimento a Bari. E ancora al nord per cercare fortuna. Una vita, insomma, piena di sacrifici.

"Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio", scrive su Twitter Rosanna Banfi per commentare la morte di sua madre Lucia. Una lunga malattia l'ha portata via per sempre. Lino, in questi anni in cui sua moglie ha lottato contro una brutta malattia, ha raccontato spesso il dolore vissuto. "Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei", ha svelato in tv. E poi ha parlato della lettera al Papa - che è stata pubblicata dal settimanale Intimità. "Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita", ha raccontato l'attore pugliese. La loro è sempre stata una famiglia modello, due figli: Walter e Rosanna. Una vita lontano dal gossip e dai riflettori, ma sempre all'insegna del successo. Lino ha girato decine e decine di film e poi "Un medico in famiglia": serie tv di grande successo negli anni Duemila.