Otto e mezzo, “profondo imbarazzo”. Padellaro accusa Zelensky: terremoto nel centrodestra

“È stato un episodio imbarazzante il durissimo attacco di Volodymyr Zelensky a Silvio Berlusconi davanti a Giorgia Meloni?”. Il quesito viene posto da Lilli Gruber, conduttrice del talk show di La7 Otto e mezzo, ad Antonio Padellaro, giornalista de Il Fatto Quotidiano, nel corso della puntata del 21 febbraio: “Non è un leader marginalizzato, tutt’altro. Non sarà stato un ceffone a Meloni, ma le parole di Zelensky l’hanno messa in profondo imbarazzo, uno si chiede anche perché visto che il presidente del Consiglio italiano era a Kiev, dando un appoggio straordinario e senza condizioni. È arrivata carica di doni militari e tu Zelensky, invece di aggirare diplomaticamente il tema, prendi di petto la questione Berlusconi, creando un problema interno alla maggioranza. Quando Berlusconi parla dell’Ucraina non bisogna pensare che sia un vecchietto col cervello in fumo, è un signore che continua ad insistere su una tesi del torto marcio di Zelensky. Come può pensare Zelensky che non appena Meloni rientra a Roma non avrà di nuovo a che fare con una presa di posizione di Berlusconi che resterà tale? È la coerenza della politica, Berlusconi insisterà e il governo continuerà a dire che sono opinioni personali, ma fino a quando - si domanda Padellaro - potranno resistere nel dire questo?”.