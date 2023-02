Mezz'ora in più, Gianfranco Fini: Forza Italia è una monarchia

19 febbraio 2023 a

Gianfranco Fini torna a parlare nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più", ospite di Lucia Annunziata. L'ex presidente della Camera dei deputati ha affrontato il tema dei rapporti di forza all'interno di Forza Italia e delle polemiche sulle dichiarazioni di Berlusconi su Zelensky e la guerra in Ucraina. Forza Italia sta implodendo? «No, direi proprio di no, Forza Italia è una monarchia - ha detto Fini - Berlusconi non è solo il fondatore e il leader, è la Suprema corte. I ministri di Forza Italia, tutti leali a Berlusconi a partire da Tajani, hanno votato a favore sul Superbonus e per gli aiuti all’Ucraina. C’è una dialettica interna a quel partito che si riflette».

Il fondatore di Alleanza Nazionale ha anche parlato del tema del momento: il giro di vite sul superbonus. «Il superbonus è un frutto avvelenato lasciato al governo e all’Italia dal governo Conte appoggiato dal Pd - ha proseguito Fini - Ha fatto bene Meloni a dire basta. Poi è giusto che FI dica che va fatta qualche modifica per questi crediti di cui hanno goduto imprese che le banche non vogliono sbloccare». FI in Cdm ha votato lo stop, sottolinea Fini, poi hanno detto che era necessario riflettere su crediti incagliati, e «se da una maggioranza escono critiche costruttive vanno accolte, è accaduto in tutti i governi e do per scontato che lo saranno. Nulla di nuovo sotto il sole. Si risolve. Il guaio lo ha fatto chi ha concepito il superbonus». E su Giorgia Meloni? «Non è fascista - dichiara - è una donna di destra in gamba, come dice Bonaccini»

Infine il plauso a Meloni per il viaggio in programma a Kiev. "Meloni ora fa bene ad andare a Kiev, a maggiore ragione. Dopo di che contano i fatti e Forza Italia ha votato sempre tutti i provvedimenti del governo. Poi resta l’imbarazzo».