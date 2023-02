DiMartedì, Alessandro Sallusti zittisce Elly Schlein sui migranti irregolari

Giada Oricchio 16 febbraio 2023 a

Elly Schlein prosegue la sua corsa verso la segreteria del Partito Democratico, non senza qualche inciampo. Durante il programma “DiMartedì” su La7, la vicepresidente della Regione Emilia Romagna ha spiegato quale tipo di sinistra ha in mente ma sono state scintille con il direttore di “Libero”, Alessandro Sallusti, che in passato le vergò un identikit al vetriolo.

Schlein ha toccato il tema dell’immigrazione: “L’unico modo in cui la destra ha stabilito il modo di venire regolarmente in Italia è con la pessima legge Bossi-Fini. C’è una grande ipocrisia, la destra se la prende sempre con i migranti irregolari e mai con chi li impiega irregolarmente nei campi e nelle aziende. Attenzione, perché è molto facile così!”. Come servire un gol a porta vuota: “Guardi che quello è Soumahoro...è Soumahoro!” ha replicato con facilità Sallusti tra gli applausi dello studio. Il riferimento è al deputato Aboubakar Soumahoro eletto a settembre con Sinistra Italiana e Verdi, alleati dei dem. La moglie e la suocera Marie Therese Mukamitsindo sono indagate dalla Procura di Latina per malversazione nella gestione di cooperative di accoglienza ai migranti da lei dirette e fondate. Soumahoro si è sempre dichiarato estraneo ai fatti.