Sanremo2023, Chirico demolisce Amadeus e Fedez: “Violenza irresponsabile e inaudita volgarità”

Annalisa Chirico, giornalista, è stata ospite della puntata del 13 febbraio di Coffee Break, il programma televisivo di La7 condotto da Andrea Pancani, e si è scagliata contro l’organizzazione dell’edizione 2023 di Sanremo, andando a muso duro contro Fedez per le trovate al Festival: “La vicenda Zelenksy a Sanremo è stata gestita male. Leggere Zelensky alle due di notte è una cosa puramente simbolica e stride con quanto accaduto in prima serata, prima abbiamo visto strappare la foto di un vice-ministro, una persona vivente, un’immagine di un'incredibile violenza quella di strappare la foto di una persona. Rischia di procurare anche atti di aggressione, l’ho trovata una cosa irresponsabile e non ho capito neanche quale fosse il messaggio - la dichiarazione che mette Fedez nel mirino -. La simulazione dell’atto sessuale in prima serata, quando ci sono ancora i bambini davanti alla tv l’ho trovata una cosa di inaudita volgarità nella principale kermesse italiana”.

“Che responsabilità hanno i vertici della Rai?” chiede Pancani alla sua ospite, che prosegue il discorso anti-festival: “La direzione artistica dà una linea agli artisti, ovviamente non deve essere limitata la loro libertà di espressione canora, ma è un festival della musica e la politica dovrebbe rimanere fuori. Un conto è esprimere un contenuto politico attraverso la propria canzone, un conto è esprimere gesti volgari o di violenza e aggressione. È stata una cosa inaudita da vedere sulla tv pubblica. È stata un’edizione di successo, forse ha voluto inseguire un po’ troppo il mondo patinato dei social, ma è stata anche data un’immagine sbagliata di donne, sono state trattate come le scolarette dal maestro Amadeus, non era una grande trovata, noi donne dobbiamo fare sempre i vassalli di chi conduce. Sui vertici serve che la Commissione di vigilanza Rai si insedi, non c’è un controllo politico sulla Rai, ricordiamo che è una tv pubblica. Questa amministrazione - sentenzia Chirico - deve ripensarsi, c’è un problema negli equilibri della Rai, c’è una nuova maggioranza, il governo si deve assumere la responsabilità di gestire la partita Rai e del suo cda”.