L'Aria che Tira, “i soliti sgarbi di Francia e Germania”. Meli sta con Meloni

Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, si schiera al fianco di Giorgia Meloni dopo la polemica interna all’Unione Europea sull’invito di Parigi a Volodymyr Zelensky. Ieri il leader dell’Ucraina, Paese impegnato nella guerra contro la Russia, ha cenato con Emmanuel Macron e con Olaf Scholz. E l’esclusione non è andata affatto giù al presidente del Consiglio, che ha definito inopportuno il comportamento di Germania e Francia. Nella puntata del 9 febbraio de L’Aria che Tira, il programma di La7 condotto da Francesco Magnani, la giornalista dà ragione alla leader di Fratelli d’Italia: “Francia e Germania fanno spesso sgarbi all’Italia, lo hanno fatto persino a Mario Draghi. È un atteggiamento normale, perché l’Europa passa tramite questi due Paesi. L’atteggiamento degli alleati di Meloni non è assolutamente limpido, basta pensare a quello che ha detto l’altro giorno Matteo Salvini, sull’Ucraina non c’è una coerenza, ma sono normali sgarbi che vengono fatti all'Italia, da sempre, dalla Francia e dalla Germania. Lo derubricherei a questi sgarbi".