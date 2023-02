Francesco Totti si tuffa nel business del padel: entra in società con Alessandro Zaffarani

Andrea Giacobino 09 febbraio 2023 a

È Alessandro Zaffarani, imprenditore romano classe 1966, il socio al 50% di Francesco Totti nella nuova Tz Service costituita pochi giorni fa nella Capitale davanti al notaio Cesare Quaglia dallo stesso Zaffarani e dall’ex bomber della Roma e che si occuperà di sviluppare il business dei campi di padel. Zaffarani, che ne sarà amministratore con Totti, è titolare anche del 20,16% di Concessionaria Autocolosseo srl e del 60% di Az Building Group. La prima è controllata da Raffaella Laudonio, fra l’altro presidente e socia al 12,5% della società sportiva romana Pure Padel nata nel 2021 che però è stata da poco messa in liquidazione, e che detiene il 40% di Az Building Group. La concessionaria di automobili nuove e usate nel 2021 ha realizzato vendite per 8,6 milioni di euro ma ha chiuso il bilancio in perdita per 240mila euro e nello stesso anno Az Building Group, che dispone di ben immobili per 6 milioni, ha segnato ricavi per 543mila euro con un utile di 39mila euro.