Più ricavi e utili per Arcobaleno Tre di Lucio Presta: numeri da capogiro

Aumentano gli utili e i ricavi di Lucio Presta, il più noto agente dello spettacolo italiano. Qualche settimana fa, infatti, l'assemblea dei soci riunita a Roma ha approvato il bilancio 2021 della Arcobaleno Tre che Presta ha chiuso con un utile salito anno su anno da 284mila euro a oltre 1,1 milioni a fronte di ricavi progrediti da 4,7 a 8 milioni grazie alla realizzazione di 2 puntate di «Arena Suzuki» trasmesso da Rai 1. Anche se Lucio Presta non possiede quote, amministratore unico di Arcobaleno Tre è il figlio Niccolò socio col 15% mentre il 5% è della sorella Beatrice: gli altri azionisti col 5% cadauno sono Giulia e il fratello Riccardo Carnevale (questi ultimi due figli di primo letto della conduttrice televisiva Paola Perego, moglie dello stesso Presta senior), mentre il 35% cadauno è nelle mani di Laura Aguzzi e Marco Contessi, commercialisti di fiducia di Presta: la prima è anche sindaco unico della società. Nel portafoglio di Arcobaleno Tre c'è la gestione di volti notissimi dell'entertainment del Paese, da Roberto Benigni a Paolo Bonolis, da Ezio Greggio a Antonella Clerici, da Marco Liorni a Federica Fontana. La società dei Presta ha liquidità per 2,6 milioni, un patrimonio netto di quasi 4 milioni e zero debiti verso banche. Tra le sue partecipazioni quella più rilevante è 14,2% di Milano K3, agenzia di molti cantanti tra i quali Achille Lauro. Quest'anno oltre alle 3 puntate di «Arena Suzuki» Arcobaleno Tre ha realizzato il tour «Amore+Iva» con Checco Zalone.