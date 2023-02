Stasera Italia, Minzolini è sorpreso: “41 bis? Persa l'unità contro terrorismo e mafia”

02 febbraio 2023 a

Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, figura tra gli ospiti dell’edizione del 2 febbraio di Stasera Italia, il talk show della serata di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e commenta la situazione che si è venuta a creare dopo le polemiche riguardanti il 41 bis e Alfredo Cospito, l’anarchico che sta protestando contro il carcere duro con uno sciopero della fame: “È una vicenda gestita un po’ male. C’è una questione di fondo che però è decisa dalla magistratura, cioè sono i magistrati a decidere se ci sono collegamenti con l’esterno. Ci sono stati dei tempi un po’ lunghi e la cosa è arrivata sul governo. In questo ha ragione Giorgia Meloni, la magistratura è autonoma e decidono loro, loro valutano e poi il governo ratifica. Ma mi colpisce che normalmente nel nostro Paese su due temi c'è sempre stata una certa unità, terrorismo e mafia. Tutto questo ha creato un meccanismo, un bailamme, che ha messo in discussione questo, tirando anche fuori cose che non c’entrano nulla. Non c’è nessuna - sottolinea e chiude Minzolini - tra le forze politiche che abbia messo in discussione il 41 bis”.