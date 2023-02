Andrea Scanzi, scoppia il caso capelli dalla Gruber. Il nuovo look spiazza tutti

02 febbraio 2023 a

Andrea Scanzi cambia pettinatura e finisce nel mirino dei social: tinta sbagliata o parrucchino? A “Otto e Mezzo”, il talk preserale di LA7, si parla del caso Cospito al 41 bis e della rivelazione di atti “sensibili” da parte del coordinatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. I telespettatori però più che dal dibattito sono rimasti ipnotizzati dalla nuova capigliatura del giornalista de “Il Fatto Quotidiano”: folta come mai prima, riga di lato, riporto sulla fronte e inedito color castano dorato. Un’inezia, un gusto personale. Eppure il particolare tricologico ha conquistato gli utenti di Twitter che hanno commentato la novità. Si va dal severo: “Subito il 41 bis al parrucchiere di Scanzi” al solidale “Fossi in Andrea Scanzi ‘è successo molto di grave’, lo direi al suo barbiere”.

Ci sono anche i grandi classici: “Come mai Scanzi ha un gatto morto in testa”, “Perché si è messo in testa una pantegana?”, “Prima della puntata ha sbagliato hennè”, “Andrea, chiunque abbia lanciato questa fatwa sui tuoi capelli la pagherà”. Ma il sospetto prevalente era un altro. Gli spettatori, abituati a vederlo con i capelli molto corti sale e pepe, hanno ipotizzato fosse un parrucchino che gli donava una forte somiglianza con il personaggio Olmo, interpretato dall’attore comico Fabio De Luigi, a “Mai dire gol”.

G.O.