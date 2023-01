La nuova vita di Danilo Toninelli: che fine ha fatto l'ex ministro

Francesco Fredella 25 gennaio 2023 a

Che fine ha fatto l'ex ministro pentastellato Danilo Toninelli? Ora, dopo la parentesi a Palazzo Chigi, fa l'assicuratore. È lui stesso a raccontarlo a Il Corriere della sera in una lunga intervista: «I colleghi? C’è molta curiosità e voglia di capire cosa accade dentro i palazzi. Mi hanno fatto molte domande su come è questo politico o quest’altro. C’è da parte loro molto rispetto nei miei confronti per quello che ho fatto. Un collega in particolare che usa il monopattino mi adora per averlo reso un mezzo di trasporto utilizzabile».

Nessuna ricandidatura per lui, come per molti altri grillini, per il tetto del doppio mandato nel Movimento 5 Stelle: l'incandidabilità per chi ha svolto due Legislature. «Sono tornato a lavorare per una importante compagnia assicurativa» […], dice. «Faccio la spola tra Cremona e gli uffici di Milano e Roma». «Dal lunedì al venerdì svolgo il mio impiego, mentre di sera e nel weekend mi dedico al mio canale Youtube che fa oltre 100mila visualizzazioni a settimana»: l'ex ministro delle Infrastrutture continua a fare politica fuori dai palazzi. Il suo canale youtube sembra che vada fortissimo con migliaia di visualizzazioni in pochi mesi. «Così continuo a fare politica», aggiunge.