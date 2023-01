Giacomo Urtis vestito da sposa: "Sono sempre io con un po' di fluidità...". La scena virale

Francesco Fredella 23 gennaio 2023 a

a

a

Giacomo Urtis come non te l'aspetti: toglie il camice da medico e indossa l'abito da sposa. Il chirurgo dei vip, ancora una volta, stupisce tutti passeggiando sulla passerella a un evento presentato da Nathaly Caldonazzo. “Questo abito da sposa lo dedico a tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono. E che poi non mi sposano! E così io mi sposo lo stesso!", dice. “Nessuno dei presenti chiaramente“, aggiunge la Caldonazzo. “No, no, non conosco nessuno qua", scherza ancora Urtis. Il video fa il giro della Rete diventando virale. Ma il chirurgo dei vip assicura: “Ovviamente anche se sono sposati io mantengo l’anonimato e massima discrezione non preoccupatevi".

Una vita in tv. Ma anche in sala operatoria. Negli ultimi anni, Urtis cavalca un grande successo in televisione: L'isola dei famosi e poi il Grande Fratello vip (per ben due volte, prima come concorrente e poi come guest star).

Giacomo Urtis in realtà si è davvero sposato anni fa quando – prima ancora di prendere consapevolezza della propria omosessualità – ha preso in moglie una ragazza. Il matrimonio sarebbe durato circa tre anni. Adesso, con l'abito da sposa dice: “Sono sempre io con un po’ di fluidità”. Poche settimane fa, si era mostrato con i capelli lunghi. Ma aveva assicurato: “Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] “Sono sempre io con un po’ di fluidità”.