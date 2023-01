Lite furibonda tra il principe Harry e Meghan Markle: serve l'intervento della polizia

Alice Antico 15 gennaio 2023 a

a

a

Harry e Meghan ci tengono a presentarsi in pubblico sempre affiatati, sorridenti, bellissimi ed elegantissimi, a metà tra i principi delle favole e il sogno americano. Eppure in questa immagine perfetta, a tratti stucchevole, vi sarebbero delle crepe. Il magazine tedesco "Frau Aktuell”, citato da “Il corriere.it", riporta una vicenda che avrebbe dell’incredibile. I duchi di Sussex avrebbero litigato con una tale “furia” da rendere inevitabile il tempestivo intervento della polizia. Cosa sarebbe successo tra le fiabesche mura di Montecito non è dato sapere. A quanto sembra non vi sarebbero nemmeno foto o video che possano raccontarci qualcosa in più. Non si conoscono i motivi della presunta discussione. Tuttavia, qualche ipotesi sarebbe stata fatta: Meghan Markle si sarebbe ingelosita per le belle parole che il principe Harry ha dedicato a una sua ex storica, Chelsy Davy, nel suo memoir “Spare. Il Minore”. Chelsy e Harry si conobbero nel 2004 a Città del Capo, ma la relazione si interruppe nel 2010, quando la ragazza capì di non voler trascorrere una vita sotto i riflettori.

Harry spara anche il retroscena su Meghan e il principe Andrea. Cosa non torna

Nel suo libro il duca ha definito la ragazza “diversa dalle altre”, poiché non interessata al suo rango: “Avevo sempre desiderato conoscere una donna e non vederla spalancare gli occhi alla menzione del mio titolo: volevo che li spalancasse per la mia mente, per il mio cuore. Con Chelsy sembrava una possibilità concreta”. Non solo. In passato, durante una chiacchierata tra amici, Harry avrebbe ammesso che la giovane sarebbe stata “la cosa migliore che gli fosse mai capitata” Così, neanche il tempo di festeggiare il successo di vendite del suo libro autobiografico, che Harry sarebbe stato costretto a difendersi in un furibondo litigio. Ammesso, ma questa ipotesi è più maligna, che la notizia non sia un modo discutibile per fare pubblicità al libro del duca. Il magazine tedesco sostiene anche che la sfuriata (sempre presunta) tra i duchi non sarebbe un caso isolato. I due sarebbero in una fase di crisi nera, forse preludio di un divorzio. Pare anche che Meghan Markle starebbe studiando le prossime mosse per arrivare a una separazione definitiva.

“La psicoterapia..." Kate Middleton, feroce vendetta: la frase è un terremoto

Se fosse vero, sarebbe un bel guaio per il principe: i Sussex hanno in ballo molti progetti in comune, dagli accordi con Netflix e Spotify alle conferenze fino all’idea, si vocifera, di un libro sul cibo biologico. Per non parlare della custodia dei figli. Insomma, si aprirebbe una storia nella storia. Ma, forse, stiamo guardando troppo in là: staremo a vedere.