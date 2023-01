Paura per Jeremy Renner: rischia l'amputazione della gamba

12 gennaio 2023 a

Jeremy Renner rischia l'amputazione della gamba. A darne notizia è il sito RadarOnline, mentre dall'entourage di Renner, che ha già subito due interventi chirurgici a petto e mani, non arrivano notizie da giorni. Il primo gennaio l'attore americano, famoso tra l'altro per il personaggio Marvel di Hawkeye, è stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato schiacciato da uno spazzaneve di 60 quintali vicino al suo ranch sopra il lago Tahoe in Sierra Nevada.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023

Il 5 gennaio lo stesso attore aveva pubblicato sui suoi canali social un video dal letto di ospedale: "Grazie a tutti per le vostre belle parole. Sono messo troppo male ora per scrivere. Ma vi mando amore", il messaggio di Renner ai suoi fan. Fonti vicine all'attore avrebbero detto che "ci sono seri dubbi sul fatto che potrà mai tornare a camminare correttamente". E i familiari di Renner "temono che le ferite siano così gravi che non sarà mai più in grado di muoversi come prima, se non addirittura di perdere completamente la gamba".