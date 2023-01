Maurizio Gasparri e Carlo Calenda, botta e risposta sulla guerra di Crimea

11 gennaio 2023 a

Botta e risposta fra Carlo Calenda e Maurizio Gasparri su Twitter con al centro la guerra di Crimea, a proposito della discussione al Senato sul decreto che proroga l’invio di armi in Ucraina. «Oggi Gasparri, in risposta al mio intervento, ha voluto mostrare la sua profonda conoscenza della storia moderna, citando la famosa guerra di Crimea del 1861. Il busto di Cavour è caduto dal piedistallo», ha twittato il leader di Azione e del Terzo polo.

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 11, 2023

A questo punto non s'è fatta attendere la replica del vicepresidente del Senato che ha ribattuto punto su punto. «Sono lieto di avere costretto Carlo Calenda ad aprire un libro per scoprire cosa fosse stata la guerra di Crimea a cui partecipò il Regno di Sardegna. Ma forse si è limitato a consultare Wikipedia. Lui i libri non sa manco cosa siano», la replica a stretto giro del vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia.