In Onda, Elly Schlein si attacca al Brasile per dare addosso a Meloni-Salvini

Ormai la sinistra per dare addosso al governo e al centrodestra si attacca a tutto, anche al clamoroso assalto dei sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro al Parlamento. Scene incredibili che riportano ai fatti di Capitol Hill e che vanno in diretta mentre la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein viene intervistata da Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. In Brasile c’è un "attacco gravissimo al cuore della democrazia in un paese che si è espresso con libere elezioni di recente", afferma l'ex vicepresidente alla Regione Emilia- Romagna nella puntata di domenica 8 gennaio.

Le immagini dei bolsonaristi all’attacco alle sedi delle istituzioni "riportano alla mente Capitol Hill - aggiunge - è clamoroso che si vada ad attaccare con violenza le istituzioni democratiche di quel paese. Ci deve preoccupare tutti. Trovo inaccettabile che Jair Bolsonaro non abbia preso ancora le distanze".

Il parallelo con l'Italia, come prevedibile, è dietro l'angolo. "Credo che le nostre democrazie siano fragili ma non possiamo accettare che forze che si pongono fuori dall’arco costituzionali prevalgano. Mi appello a tutte le forze politiche, si esprimano con nettezza su quello che sta accadendo", è l’invito di Schlein. L'assist arriva dai conduttori, che citano la premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini e il leader ungherese Viktor Orban: "Credo sia passaggio necessario - sottolinea - mi auguro che questa internazionale di nazionalisti (ossia i succitati Orban, Salvini, Meloni... ndr) si sfaldi e ci sia una ferma opposizione anche delle forze politiche a me più distanti. Rispettiamo le istituzioni democratiche, perché se viene meno questo presupposto non è possibile per nessuno esercitare funzioni di governo".