Omnibus, “non voglio fare il dietrologo, ma…”. Cosa sa Purgatori sulle dimissioni di Benedetto XVI

05 gennaio 2023 a

a

a

È il giorno dei funerali di Joseph Ratinzger, spentosi all’età di 95 anni la mattina del 31 dicembre. Nella puntata del 5 gennaio di Omnibus, talk show mattutino di La7 condotto da Alessandra Sardoni, è ospite il giornalista e conduttore televisivo Andrea Purgatori, che interviene a gamba tesa nel discorso sulle dimissioni di BenedettoXVI: “Sarò accusato di essere un dietrologo, ma anche in questo rogito si dice che lui ha annunciato questa decisione epocale dopo un concistoro dove si dovevano discutere delle cose ordinarie. Ma c'è qualcosa che stride secondo me, è un fatto proprio di osservazione dei tempi e della personalità di Ratzinger, che decide con un percorso molto lungo di interrompere il suo ministero e lo annuncia con diciassette giorni di preavviso. A me sembra un qualcosa che ne contiene un’altra ma - chiosa Purgatori - non sappiamo qual è”. A distanza di anni dall’addio al papato si discute ancora dei retroscena e dei motivi che hanno portato alla scelta di Benedetto XVI.