Cosa è successo a Benedetta Rossi: "Adesso non riesco a scrivere"

Lutto per Benedetta Rossi. È la stessa food blogger e conduttrice di “Fatto in casa per voi” a dare l'annuncio su Instagram: "Oggi mia nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose… Ma adesso non riesco" scrive nel post.



"In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia zia Giulietta che ha perso la sua amica ‘sorella’ e compagna di una vita”. Allegata al post una foto che la ritrae insieme alla nonna. Sono tanti i messaggi di cordoglio e affetto apparsi: da Sandra Milo ad Alessandra Clerici, da Taylor Mega alla cantante Chiara Galiazzo.