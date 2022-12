Papa Francesco, l'appello per Ratzinger all'udienza generale: "Pregate per lui"

28 dicembre 2022 a

All'udienza generale Papa Francesco chiede preghiere per l'emerito: "Pregate per Benedetto XVI, è molto malato" dice il Pontefice commuovendo ma allo stesso tempo spaventando i fedeli. "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine".

Papa Ratzinger, 95 anni, aveva lasciato il soglio pontificio con gesto tanto inaspettato quanto clamoroso l'11 febbraio 2013 e da tempo è lontano dalla sfera pubblica. Da quasi dieci anni il Papa emerito abita dentro il Vaticano, nel monastero Mater Ecclesiae, insieme al segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein, e alle “Memores Domini”, consacrate laiche che lo assistono nella vita quotidiana.