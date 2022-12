In Onda, Freni difende il decreto sicurezza: "La sinistra allergica a regolamentare le Ong"

28 dicembre 2022 a

Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Federico Freni, ospite della puntata di In Onda mercoledì 28 dicembre su La7, difende il decreto sicurezza che regolamenta gli sbarchi delle Ong nel nostro Paese.



"Io non parlerei di stretta sulle Ong, io parlerei di regolamentazione di questo fenomeno che non è regolato in maniera adeguata e non rispetta gli standard europei. Deve essere chiaro che l'immigrazione è un fenomeno fisiologico perché dipende da variabili geografiche e geopolitiche che non dipendono da nessuno di noi. È un fenomeno che va disciplinato in maniera da consentire all'Italia, che è geograficamente il porto dell'Europa, di non diventare anche il luogo dove questi migranti debbano restare necessariamente. Conosco i dati di transito in Italia ma regolare le Ong non significa pregiudicare chi arriva in Italia ma semplicemente una regolamentazione al settore. Una cosa a cui siamo stati un po' allergici negli ultimi anni. Regolare non vuol dire stringere ma vuol dire dare delle regole chiare che troveranno applicazione. Credo che sia nel diritto di un Paese come l'Italia dare una regolamentazione al fenomeno" spiega Freni