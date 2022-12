Maurizio Mattioli presenta in tv la sua nuova fiamma

Francesco Fredella 23 dicembre 2022 a

Maurizio Mattioli è al settimo cielo. L'attore romano da anni è innamorato ma finalmente ha deciso di presentare al grande pubblico di Rai1 Simonetta: una donna intelligente, sensibile, colta, simpatica. I due fanno coppia dal 2015, qualche anno prima Mattioli ha vissuto la difficoltà della perdita di sua moglie. Simonetta rompe il silenzio a "Storie italiane". E dice: "Questo incontro prima o poi doveva avvenire, non c’è niente da nascondere. Ma c’è sempre un attimo di paura nel dire una cosa. Quando poi si tratta di cose strettamente intime c’è sempre un attimo di timore. Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo. E penso di averci preso”.

Un momento di grande commozione nel salotto tv di Eleonora Daniele. "Noi ci conosciamo da qualche anno tramite vecchi amici. Ci siamo poi persi di vista, sono accadute delle cose, e per sbaglio ci siamo rincontrati per un caffè, una cena...Ed eccoci qua”. Lui conferma: “Avevo bisogno di avere qualcuno, un riferimento. Per la solitudine, il dolore...Volevo non pensare più tutto quello che era successo, fino alla fine del 2014 ho vissuto un brutto dolore. Sentivo dentro il bisogno di riattaccarmi a qualcosa di importante e a qualcuno che si prendesse cura di me. Lei mi ha buttato la scialuppa in mare, mentre stavo in acque mosse".

Mattioli è emozionato. Trattiene le lacrime. Eleonora Daniele gli fa alcune domande sulla storia d'amore che sta vivendo. E lui svela: "Non riuscirei a immaginare la mia vita senza Simonetta". Che risponde: "La vita è una continua sorpresa. Dove io vivevo da ragazza giovanissima, passavo avanti ai famosi telefoni di Stato, dove lui lavorava. Non ci siamo mai incontrati. Io passavo con i libri in mano, lui era lì. Ci siamo rivisti dopo attraverso amici comuni. Ci siamo ripersi di vista e ci siamo rincontrati”.