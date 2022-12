Orsini sbotta contro Aldo Grasso: "Cosa ti faccio dire". Il video inquietante

22 dicembre 2022 a

a

a

Alessandro Orsini torna all'attacco. Il prof, reduce della super gaffe a "Cartabianca" su William J. Broad - tradotto con Google translate William J. Ampio - in un video sul suo canale YouTube minaccia Aldo Grasso che, su Il Corriere della Sera, ha invitato la Rai a riflettere sulla presenza costante dell'esperto nei salotti del servizio pubblico.

Cosa traduce Orsini con Google: la figuraccia del prof è virale. E i social godono

Denuncia il prof: "Io sono un esperto in strategie di sovversione dell’ordine costituito. Io sono un esperto in movimenti ribellistici. Io sono un esperto in movimenti a carattere insurrezionale". E ancora: "Sono un esperto di movimenti rivoluzionari e sono anche un esperto di strategie della repressione. Sono un esperto in rivoluzioni e un esperto in repressioni. E so esattamente quali tasti premere. E so quali sono le reazioni ai tasti che premo".

Dal profilo YouTube di Orsini pic.twitter.com/8fbFAHUmUz — RassegnaTv (@RassegnaTv) December 21, 2022

Poi con tono minaccioso sbotta usando toni inquietanti contro il giornalista del Corriere: "Aldo Grasso, io ti faccio dire quello che io voglio dire. Aldo Grasso, io vi uso come cose: vi faccio andare nelle direzioni che reputo opportune, vi faccio parlare al posto mio e utilizzo la vostra forza contro voi stessi. Divertente, vero? Per me moltissimo. Mi aspetto altri articoli, Aldo Grasso, e ricorda: io rido perché tu stai combattendo nel mio campo. Capito? Ti ho portato nel mio campo, tu combatti nel mio campo".