L'Aria Che Tira, la previsione di Cerno sconvolge il Pd: "Se al Congresso..." La fine dei dem

Il Qatargate, il danno di immagine quasi irrecuperabile per la sinistra italiana e la profezia sul Partito Democratico. Se ne parla a “L’Aria che Tira”, il programma mattutino di LA7, lunedì 19 dicembre. Lo scandalo sulla corruzione all’interno del Parlamento Europeo (al centro dell’indagine c’è Antonio Panzeri, prima esponente Pd, poi Articolo Uno, nda) promette nuovi colpi di scena e se gli eurodeputati coinvolti sembrano essersi comportati come la banda Bassotti, l’Italia ne esce con le ossa rotte.

In collegamento con la conduttrice Myrta Merlino c’è Tommaso Cerno, ex partito democratico, che punta il dito contro il Qatar: “Era l’unico Paese non europeo che voleva avere i vantaggi dell’Europa. Se pensiamo che Panzeri sia il problema del rapporto dell’Europa con il Qatar siamo degli ottimisti inguaribili. Quell’emirato ha investito miliardi a Milano e Roma, non finirà qui”.

L’invettiva di Cerno però sale di tono quando parla della sinistra: “Si alzi in piedi e dica che al di là dell’inchiesta farà pulizia dentro di sé e riprenderà un cammino giusto dopo che il potere gli ha annebbiato la vista. Devono dire che il rappresentante dei diritti umani (Panzeri) e quello dei migranti (Soumahoro) erano di cartone e sono venuti giù con il primo vento”.

Dopo aver tirato le orecchie al Pd esortandolo a smetterla di far finta di niente, ha concluso con una assai realistica previsione: “Vedremo cosa succederà al congresso, vedremo se dietro quelle facce ci sono gli stessi di prima: le loro tessere, il loro potere, i loro amici e le loro mogli, a cui mi riferisco in maniera esplicita. Se i dem falliranno questo ennesimo momento di chiarezza, il Pd fallirà e andrà al 10%”.