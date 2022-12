Vittorio Feltri, l'annuncio clamoroso: sono guarito, mi candidato in Lombardia

16 dicembre 2022 a

a

a

Vittorio Feltri riscende in campo. "Finalmente guarito, basta guai, intendo candidarmi per le regionali in Lombardia nelle liste di Fratelli d'Italia in omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto", ha scritto sui social il direttore editoriale di Libero. Parole ribadite in una intervista al Corriere della sera. "Con l'inizio dell'autunno non ho più avuto alcun problema e questo mi dà la voglia di fare qualcosa di fresco e di nuovo", ha detto il giornalista sul cancro che lo aveva colpito. Dopo essere stato capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Milano, la corsa alle Regionali: "può essere un'esperienza divertente".

"Chi evade di più". Tasse e reddito, la proposta di Feltri a Meloni

Lo ha chiesto Meloni? "No, sono stato io ad avvisarla che mi sarei voluto candidare e lei è stata molto contenta". Sui candidati in corsa che sfidano il governatore uscente, il leghista Attilio Fontana, a Feltri viene ricordato un suo titolo su Letizia Moratti che introdusse Ecopass a Milano: "Scusa Moratti, ma sei scema?". "Non ho niente contro Moratti, anzi la stimo molto. Soprattutto quando da presidente della Rai riuscì per la prima volta nella storia della televisione pubblica a raggiungere il pareggio di bilancio, ma la politica è un'altra cosa. Che si metta a fare il capo di un partito e di un movimento non mi sembra pane per i suoi denti. Non la vedo capace di orchestrare un gioco politico efficace", spiega il direttore che sul candidato della sinistra Pierfrancesco Majorino stende "un velo pietoso".