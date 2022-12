Baldino a Tagadà, la grillina scatenata contro Meloni: "Chi paga la manovra"

Giada Oricchio 15 dicembre 2022 a

Il Movimento 5 Stelle torna alla carica contro la prima legge di Bilancio del governo Meloni. Dopo il presidente Giuseppe Conte, la manovra è stata bocciata anche da Vittoria Baldino.

La deputata pentastellata, ospite del programma “Tagadà” su LA7, giovedì 15 dicembre, ha messo l’accento sull’impoverimento del ceto medio e sulla mancanza di politiche abitative invitando il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a pensare “a misure di sostegno al ceto medio che sta diventando un ceto povero”.

Dopo aver rivendicato le iniziative del Conte2 a favore delle famiglie giovani (mutui a tasso agevolato, nda), la vicepresidente vicario del gruppo alla Camera ha detto chiaro e tondo: “Nella manovra non c’è nulla per il ceto medio, per le imprese e per i poveri. Il problema è proprio questo. Meloni ha fatto una sorta di decreto aiuti come Draghi”.