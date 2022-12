L'Aria Che Tira, rivelazione su Delmastro "Satanello". E lui racconta la rissa con "Minnie" Donzelli

Giada Oricchio 07 dicembre 2022 a

a

a

Satanello e Minnie: a “L’Aria che Tira”, il talk mattutino di La7, va in onda un siparietto a fumetti. Nel corso della diretta di mercoledì 7 dicembre, la conduttrice Myrta Merlino ha strappato a Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, una confidenza: “È vero che tempo fa hai scritto un pezzo in cui rivelavi che Andrea Delmastro era chiamato ‘satanello’ per quanto era cattivo?”. Roncone ha confermato: “Sì, pensavo si arrabbiasse, invece lo rivendica” , mentre lo stesso esponente di Fratelli d’Italia, seduto al suo fianco, si è lasciato andare a una risatina malefica. “Mi chiamavano così perché ero un po’ fumino - ha spiegato Delmastro - Ero una sorta di guardia ortodossa del Meloni pensiero che da una parte avrebbe indotto al timore i dissidenti interni al partito, e non era vero, e dall'altra ero un po’ fumino in Parlamento per un eccesso di passione e questo era assolutamente vero”.

Il clima disteso ha portato a galla un altro retroscena. Roncone ha domandato al sottosegretario alla Giustizia se corrispondeva a verità che all'ultimo congresso si fosse presentato in sala con la gamba ingessata su una sedia a rotelle, ma si fosse alzato di scatto per litigare a seguito di un diverbio con un avversario.

Ebbene, Delmastro ha ammesso l’aneddoto e aggiunto un particolare: “Il contraddittorio era facile perché l’avversario era il mio attuale coinquilino, Minnie... Minnie Donzelli. Quindi devo dire che per me era facile fare di più…”. Risate generali con Merlino che ha spezzato una lancia in favore del deputato di Fratelli d’Italia assente: “Però adesso faccio un appello, dobbiamo smetterla di chiamarlo Minnie… Sembra di stare da Crozza stamattina!”.