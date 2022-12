Qatargate, nel mirino degli investigatori i viaggi dell'ex bersaniana Moretti

Tutti i protagonisti della "Ditta" che ora tremano per l'inchiesta sulle tangenti all'Europarlamento

Lo scandalo del Qatargate che ha travolto l'Europarlamento fa tremare la "Ditta". Ovvero quella parte del Pd (in parte poi transitata in Articolo 1 dopo la scissione) che faceva riferimento a Pier Luigi Bersani e Massimo D'Alema e ora siede con diversi rappresentanti a Bruxelles.

Stando a quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, infatti, sarebbe ora l'ex portavoce di Bersani Alessandra Moretti a essere nel mirino degli investigatori. Moretti, non indagata, dovrebbe infatti chiarire i contorni del suo viaggio a Doha, nel 2020. Alcuni giorni fa, peraltro, sono stati sequestrati telefonini e tablet della sua assistente, Francesca Garbagnati, che in passato aveva lavorato per Antonio Panzeri, personaggio principale dello scandalo insieme con la greca Eva Kaili.

Moretti al Fatto ha ribadito di aver preso parte a quel viaggio solo per partecipare a un convegno sull'odio in Rete e ha negato di aver ricevuto regali dalle autorità qatarine. Ciò che è certo è che il suo nome è solo l'ultimo di quelli legati alla "Ditta" associati negli ultimi giorni al Qatargate. Gli inquirenti, infatti, hanno sigillato anche gli uffici di un altro bersaniano doc, Davide Zoggia, oggi assistente dell'europarlamentare Pietro Bartolo, in passato collaboratore di Panzeri. Né Zoggia né Bartolo risultano indagati.

Infine, si è sospeso dal gruppo l'europarlamentare Andrea Cozzolino, vicino ad Antonio Bassolino, il cui assistente è quel Francesco Giorgi compagno di Kaili che nell'interrogatorio con i magistrati avrebbe svelato numerosi altri particolari sulle tangenti arrivate da Doha per ottenere il favore degli onorevoli di Strasburgo. Insomma, lo scandalo si allarga e il Pd trema sempre di più.