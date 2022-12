Guido Crosetto ammutolisce la professoressa: "In giro a infettare?". La replica

Giada Oricchio 14 dicembre 2022 a

Guido Crosetto insultato dalla professoressa replica alle critiche sul suo stato di salute. Il giornalista Simone Alliva aveva rivelato su Twitter che il ministro della Difesa era ammalato: “Con la febbre alta il ministro della Difesa Crosetto è alla Camera per le comunicazioni sugli aiuti militari all'Ucraina. Stamattina il ministro era intervenuto al Senato con la febbre a 39”.

“Congratulazioni a @Leonardo_IT, è nella top ten mondiale del settore aerospazio, difesa e sicurezza, certificata 'Anti bribery management system', standard internazionale sui sistemi di gestione anticorruzione. Gli investimenti in integrità ripagano”. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 11, 2022

Dopo due anni di pandemia e con il Covid-19 ancora circolante, inevitabilmente si pensa al virus e ci si interroga sull’opportunità di avere contatti con uno stato influenzale così importante. E infatti un’utente social, nello specifico una docente universitaria, ha commentato: “Non andare in giro a infettare altri è una semplice pratica di civiltà e di buonsenso che nei Paesi più avanzati viene fortemente raccomandata. Qui invece si crede ancora che faccia colpo, che sia un segno di tempra virile. Poverelli”.

Ma la risposta di Crosetto non si è fatta attendere: “Ho la febbre, non la peste”. Il ministro ha alzato lo scudo sul secondo e parato il colpo raccontando la sua verità: "Solo per senso del dovere e rispetto istituzionale. A distanza di 20 metri, con mascherina. Incredibile che livello possa far raggiungere il pregiudizio distorto. Mi auguro non insegni con questo approccio”. Dunque, tanto rumore per nulla: il cofondatore di Fratelli d’Italia aveva preso le precauzioni necessarie per non mettere a rischio la salute altrui.