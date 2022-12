Corruzione Qatar, spunta la foto del "bottino". Tra Kaili e Panzeri sequestrati 1,5 milioni

13 dicembre 2022 a

a

a

Mazzette di banconote, la maggior parte da 50 euro ma anche di tagli diversi. Il quotidiano belga Le Soir ha pubblicato una foto del "bottino" che sarebbe il frutto della presunta corruzione nei palazzi europei da parte del Qatar. L'immagine diffusa sui social dal giornalista Louis Colart è diventata immediatamente virale. Tirando le somme, durante una perquisizione nell’abitazione di Bruxelles di Pier Antonio Panzeri, gli inquirenti della polizia giudiziaria belga avevano scoperto circa 600mila euro. Sommando i soldi trovati in possesso del padre di Eva Kaili e nell’abitazione di Bruxelles di quest’ultima e del compagno Francesco Giorgi, la vasta inchiesta ha portato alla luce più di un milione e mezzo di euro.

Document @lesoir @knack



Scandale de corruption européen: voici l’argent saisi chez Panzeri et Kaili: au total plus d'un million et demi d'euros en cash https://t.co/Eqgf89bo1B pic.twitter.com/yA6ov6pFEQ — Louis Colart (@LouisColart) December 13, 2022

Intanto il Parlamento europeo ha deciso di revocare la carica di vicepresidente a Kaili. La decisione è stata approvata con 625 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni. Il voto rappresenta la doppia maggioranza necessaria per l’approvazione, ovvero la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e quella dei deputati che compongono il Parlamento. La votazione effettuata in base all’articolo 21 del Regolamento del Parlamento europeo - si legge in una nota del Parlamento europeo - fa seguito alle indagini in corso in Belgio che coinvolgono alcuni membri e personale del Parlamento europeo. Oggi alle 16:30, si terrà un dibattito in Aula sullo scandalo e sulla più ampia necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee. Giovedì intorno a mezzogiorno, il Parlamento voterà una risoluzione sul tema.