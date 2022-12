Otto e mezzo, Mariolina Sattanino sul Qatargate: sembrano Totò e Peppino

12 dicembre 2022 a

Qatargate nell'occhio del ciclone. Se n'è parlato durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda il 12 dicembre su La7. Ospite in studio la giornalista Mariolina Sattanino che ha affrontato lo scandalo che sta coinvolgendo il Parlamento europeo. Secondo Sattanino ci sono Paesi che puntano sistematicamente sul sistema della corruzione e l'Europa deve iniziare a difendersi. Allo stesso tempo, però, siamo di fronte a una tragica riedizione della "Banda degli onesti", con tanto di Totò e Peppino.

"E' una profanazione - ha detto Mariolina Sattanino parlando con Lilli Gruber - Il Parlamento europeo ha la missione di difendere i diritti umani e i valori occidentali. Quello che è successo è come una bestemmia in chiesa. La magistratura belga è molto cauta e molto attenta. Non è una magistratura che va facilmente all'attacco. Insomma ci sono tutele molto forti per gli europarlamentari. Infatti quando sono andati a fare la perquisizione a casa dell'europarlamentare belga è dovuta andare direttamente anche la presidente Metsola. Evidentemente quello che avevano in mano era davvero tanto. Quello che è successo dimostra che non è vero che il Parlamento europeo non conta nulla. Conta eccome ed è per questo che dobbiamo difendere le istituzioni europee. Tutta una serie di Paesi inonda di soldi le democrazie occidentali anche quelle Oltreoceano. Sono proprio le autocrazie che hanno la corruzione sistematica. Come ci possiamo difendere da Paesi che hanno agende molto assertive e tantissimi soldi? E poi mi chiedo: ma in un mondo di criptovalute e paradisi fiscali offshore, proprio ai sacchi di contanti dovevano ricorrere? Sembrano la banda degli onesti, sembrano Totò e Peppino coi sacchi di soldi a casa".